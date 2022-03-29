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"Сегодня-завтра будет понятно": Песков о перспективах переговоров в Стамбуле

12:56
  • вторник
  • 29 марта 2022

Переговоры в Турции стартовали во вторник

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "сегодня-завтра" будет понятно, есть ли что-то обещающее в перспективах российско-украинских переговоров. Его слова приводит агентство ТАСС.

Представитель Кремля также высказался об участии в переговорном процессе Аркадия Абрамовича. По его словам, миллиардер действительно задействован в обеспечении определенных контактов между Россией и Украиной, но не является официальным членом российской делегации.

Во вторник в Стамбуле стартовали российско-украинские переговоры. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. Перед началом переговоров стороны поприветствовал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он лично приехал во дворец Долмабахче.

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Российско-украинские переговоры в Стамбуле
Российско-украинские переговоры в Стамбуле
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