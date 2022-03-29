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Песков объяснил европейцам, как покупать у России газ

13:06
  • вторник
  • 29 марта 2022

Конъюнктура изменилась после развязанной в отношении России экономической войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами во вторник, что Москва не намерена поставлять газ в Европу бесплатно.

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Песков: нет оплаты - нет газа

"Газ бесплатно поставлять никто не будет, это просто невозможно, а оплачивать его можно только в рублях", - заметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он при этом напомнил европейцам, что за доллары и евро можно купить те самые рубли, а за рубли - уже газ.

Как подчеркнул Песков, против России начали экономическую войну, так что зарубежные компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру.

Ранее президент России Владимир Путин поручил реализовать меры по переводу расчетов за газ на рубли для недружественных стран до 31 марта 2022.

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