Песков рассказал о беспрецедентной поддержке Путина и спецоперации

Об этом свидетельствуют социологические исследования

Социологические организации констатируют беспрецедентный рост поддержки президента России, правительства и специальной военной операции по защите республик Донбасса. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, эта поддержка чувствуется и действительно ее уровень растет. Таковы "наши реалии, и это реалии, которые демонстрируют, что действительно президент опирается на абсолютную поддержку", подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что рейтинги никогда не были первоочередным фактором для Владимира Путина. Таким главным фактором для главы государства является реальная работа и ее результаты, которые должны выражаться в повышении благосостояния граждан, в развитии экономики, социальной сферы, укреплении безопасности страны.

Песков указал, что достигать всех этих целей без поддержки людей невозможно, но "слава богу, эта поддержка на высочайшем уровне сейчас есть", сообщает РИА Новости.

25 марта ВЦИОМ опубликовал еженедельные рейтинги российских политиков. Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за неделю вырос на один процентный пункт и составил 80,6%. Показатель одобрения деятельности главы государства с 14 по 20 марта 2022 года составил 77,9% (+0,7 п.п. за неделю).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"