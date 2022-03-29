Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились

Они продлились около трех часов

Внимание всего мира приковано сегодня к российско-украинским переговорам в Стамбуле. Как сообщают информагентства, они продолжались около трёх часов и уже завершились. Ранее глава нашей делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев пообещал принять меры в связи с пытками над российскими военнопленными.

Первый с 7 марта очный раунд переговоров проходил за закрытыми дверями. Десятки журналистов ожидали новостей за периметром безопасности стамбульского офиса администрации президента Турции. Дворец Долмабахче, служивший резиденцией османских султанов, сегодня в кольце бронетехники и усиленных нарядов полиции. Во время короткого перерыва руководитель нашей делегации Владимир Мединский сообщил журналистам, что был заявлен протест в связи с издевательствами солдат ВСУ над российскими военнопленными. По словам Мединского, украинская сторона пообещала принять самые жесткие меры.

В зале переговоров у журналистов было лишь несколько минут для протокольной съемки. Вот турецкие хозяева встречи приветствуют участников переговоров. Затем стороны занимают свои места и слушают обращение президента Эрдогана. Решение о проведении встречи в Стамбуле было принято после телефонного разговора лидеров России и Турции в середине марта.

"Переговорный процесс между Россией и Украиной вселяет надежду на мир. Обеспечение скорейшего прекращения огня было бы выгодно всем. Думаю, можно прийти к соглашению, которое устроит обе стороны и мировое сообщество. Мы искренне этого желаем и готовы содействовать мирному процессу", - заявил Реджеп Эрдоган.

Как заявил накануне этой встречи глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба: программа-минимум - гуманитарные вопросы, программа-максимум - договоренность о прекращении огня. Позиция Москвы остается неизменной - демилитаризация и денацификация Украины, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и российского суверенитета над Крымом. Очный формат переговоров впервые с момента встречи в Белоруссии 7 марта говорит о том, что стороны после практически ежедневного общения по видеосвязи решили сверить часы и, возможно, выйти на какие-то предварительные решения.

За переговорами в Стамбуле, без преувеличения, следят сейчас во всем мире. Западные санкции и воинственная риторика политиков, прежде всего американских, по сути, подвели ситуацию к крайне опасной черте. Во время визита в Польшу масла в огонь постоянно подливал президент США, то угрожая, то делая недопустимые заявления в адрес российского руководства.

"Его заявление о том, что Путин не должен быть у власти в России, конечно, совершенно неприемлемо. Не президенту Соединенных Штатов решать, кто является и кто будет президентом Российской Федерации, это решение за народом России", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сутки спустя из Белого дома последовали попытки оправдаться. Сначала от окружения американского президента, а потом и из уст самого Джо Байдена.

"Все три ваших посыла не точны. Ничего из этого. Ничего! Вы лишь интерпретируете это все таким образом", - заявил Байден.

Впрочем, к спутанным речам президента США в мире уже почти привыкли. Но в последнее время многих они стали раздражать даже самих американцев.

"Нередко, когда вы находитесь рядом с кем-то, у кого когнитивные расстройства, вы пытаетесь помочь ему с предложением, пытаетесь помочь ему завершить его - но мы не должны делать это для главнокомандующего", - говорит сенатор от штата Кентуки Рэнд Пол.

А Джо Байден, тем временем, предложил ввести в США налог на миллиардеров, а в проект бюджета на будущий год заложить военную помощь Киеву в размере почти 700 миллионов долларов.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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