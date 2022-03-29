Проект "Московское долголетие" возобновил работу в очном формате

В столице заработали сотни кружков и секций

Более 400 кружков и секций проекта "Московское долголетие" уже возобновили свою работу в очном формате.

Возвращение к привычному офлайн-режиму происходит поэтапно и еще не завершено. Сейчас доступны самые популярные направления: гимнастика, танцы, йога, рисование, кулинария, пение. Занятия, как и раньше, проходят в просторных залах под руководством профессиональных преподавателей. При этом все программы разработаны с учетом предпочтений и возрастных возможностей учеников. Уточнить расписание можно на портале mos.ru. В "Московском долголетии" уверены, что такой живой формат положительно сказывается не только на физическом, но и психологическом состоянии участников.

"У нас золотые характеры - мы очень общительные, веселые и дружелюбные. Люди занимаются здесь, потому что хотят самореализоваться, кто-то мечтал давно танцевать, но не получалось, потому что дети, семья, институт, работа, и наконец-то у них появилась такая возможность быть танцорами", - заявила Ирина Сухотина, лидер танцевального клуба "Золотые" в Центре Московского долголетия "Митино".

"На базе нашего центра существуют более 40 клубов, которые посещают свыше 800 участников. Клубы у нас различной направленности - творческой направленности, досуговой направленности, а также клубы, которые прививают всем участникам проекта здоровый образ жизни", - сообщила Анастасия Курбатова, руководитель центра Московское долголетие "Митино".

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