ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Московском зоопарке родились два детеныша львинохвостого макака вандеру

15:15
  • вторник
  • 29 марта 2022

Они родились в конце прошлого года, но возможность их рассмотреть у посетителей появилась только недавно

В Московском зоопарке можно наконец увидеть детёнышей редкого львинохвостого макака. Их еще называют вандеру.

Почти три месяца самки Жорджетта и Колетта прятали потомство от посторонних глаз. Новорождённые были ещё слишком слабы и проводили всё время, укутавшись в тёплую шерсть мам. Сейчас обезьянки подросли, окрепли на материнском молоке и норовят покинуть заботливые объятия, чтобы наконец начать исследовать вольер. Родительницы, правда, любознательных дочерей далеко от себя не отпускают и вообще явно не очень любят позировать. Во всяком случае, долго снимать себя не дали и быстро закрыли объектив камеры лапой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Макака вандеру
Макака вандеру
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.