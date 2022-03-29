В Московском зоопарке родились два детеныша львинохвостого макака вандеру

Они родились в конце прошлого года, но возможность их рассмотреть у посетителей появилась только недавно

В Московском зоопарке можно наконец увидеть детёнышей редкого львинохвостого макака. Их еще называют вандеру.

Почти три месяца самки Жорджетта и Колетта прятали потомство от посторонних глаз. Новорождённые были ещё слишком слабы и проводили всё время, укутавшись в тёплую шерсть мам. Сейчас обезьянки подросли, окрепли на материнском молоке и норовят покинуть заботливые объятия, чтобы наконец начать исследовать вольер. Родительницы, правда, любознательных дочерей далеко от себя не отпускают и вообще явно не очень любят позировать. Во всяком случае, долго снимать себя не дали и быстро закрыли объектив камеры лапой.

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