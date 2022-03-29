В Зеленограде врачи спасли жизнь новорожденного с редкой патологией

Гриша был обвит пуповиной пять раз

В перинатальном центре Зеленограда врачи спасли жизнь новорожденного с редкой патологией. Он, как оказалось, был обвит пуповиной пять раз - ситуация, крайне опасная для жизни ребёнка. Удачный исход операции гарантировать не мог никто. Вся надежда оставалась на профессионализм медиков и высокие технологии.

Знакомьтесь, это Гриша. Он поразил всю бригаду врачей, которые помогли ему появиться на свет. Такое многократное обвитие пуповины вокруг шеи новорождённого - случай особенный, довольно редкий в медицинской практике.

"Они нарастали, на момент, когда меня госпитализировали уже сюда, получается, у него было уже 4 обвития. А потом, как выяснилось, уже в родах у нас было пять", - говорит мать Гриши Александра Моторина.

Гриша - четвёртый сын в семье Моториных. Беременность, рассказывает Александра, проходила непросто. У мальчика внутриутробно началось отставание в развитии - питания маленькому организму поступало недостаточно. Женщина стала искать в интернете врачей, которые специализируются на сложных случаях. Так она узнала о Перинатальном центре городской больницы имени Кончаловского в Зеленограде.

"У нас есть чаты в социальных сетях, где мы активно общаемся с девочками, с нашими беременными, с родившими. В один из чатов написала Александра, что хочет рожать в нашем перинатальном центре", - рассказала Наталья Беликова, заведующая обсервационным отделением перинатального центра ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Здесь Александру, как и всех остальных пациенток, приняли совершенно бесплатно по программе ОМС. Стали наблюдать и готовить к родам с помощью кесарева сечения.

"Требовался более детальный контроль, что мы и осуществляли совместно с докторами женской консультации, в которой она наблюдалась. Она регулярно присылала КТГ, доплер, отслеживали кровотоки малыша, чтобы он себя чувствовал удовлетворительно", - заявила Наталья Беликова, заведующая обсервационным отделением перинатального центра ГКБ им. М.П. Кончаловского.

"Стопроцентной гарантии никто не давал. Вся надежда была на оперирующих врачей и на реанимацию. Когда у него сняли пуповину, он закричал сразу, мы поняли, что ребёночек живой, всё хорошо", - говорит мать Гриши.

Хотя Гриша родился в положенный срок, весил он всего килограмм девятьсот граммов и не мог самостоятельно дышать и есть. Из операционной его сразу отправили в реанимацию на интенсивную терапию к другим грудничкам в тяжёлом состоянии.

"В наше отделение поступают все те новорождённые, у которых имеются какие-то нарушения: дыхания, работы сердца или какие-то другие. Все недоношенные дети, начиная от 22 недель жизни. Это те дети, которые могут быть и 500 граммов, и чуть меньше", - рассказала Галина Скосарева, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных перинатального центра ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Самый маленький пациент, который поступал сюда, весил 460 граммов. А сейчас в этой палате лежит 680-граммовая Василиса. Вот так заботливо она укрыта от внешнего мира.

В таком же боксе ещё недавно лежал и маленький Гриша. Теперь он уже настоящий богатырь: набрался сил, поправился и переехал в палату к маме. И готовится к выписке домой.

Ксения Игнатова, Дина Самохина и Станислав Козловский. "ТВ Центр".

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