В Москве ликвидируют последствия непогоды

В столице зафиксировано редкое погодное явление

Гром и гроза во время сильного снегопада с дождём. В столице зафиксировано редкое погодное явление. Как объясняют специалисты, происходящее связано с очень высоким контрастом температур, а также нехарактерными для марта кучево-дождевыми облаками на высоте шести-семи километров. Грозы в марте бывают, но не чаще, чем раз в пять лет. И возникают обычно не раньше середины апреля.

Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Снежный покров за последние сутки в Москве значительно увеличился. На ВДНХ зафиксировали 13 сантиметров, а в Тушине все 17. Снег продолжит идти и сегодня. Коммунальщики в первую очередь очищают пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к социальным объектам.

"Для уборки территории района задействована не только большая механизация, но и средства малой механизации. Это роторы, щетки. Принимаем средства малой механизации, в полном объёме, чтобы сохранить ручной труд на случай, если сегодня опять будут какие-то снежные массы", - заявил Вадим Вартанов, первый заместитель главы управы района Восточное Дегунино по вопросам строительства, ЖКХ и благоустройства.

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