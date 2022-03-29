Путин проведет совещание по поддержке авиационной отрасли

Западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о готовящемся совещании по поддержке отечественной авиационной промышленности с участием Владимира Путина.

"Оно будет завтра", - уточнил кремлевский спикер.

Прежде министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 миллиардов долларов.

26 февраля Евросоюз ввел в отношении российской авиаотрасли санкции в связи с ситуацией на Украине. Авиакомпании при международных полетах начали сталкиваться с попытками арестов самолетов.

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