В МИД посмеялись над идеей Киева "ничего не есть и не пить" на переговорах

Дмитрий Кулеба оставил нелепые рекомендации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла рекомендацию украинского внешнеполитического ведомства "ничего не есть и не пить" на переговорах в Турции.

"Теперь понятно, почему в Киеве украинские силовики застрелили своего переговорщика Дениса Киреева - он ел, пил и касался поверхностей на переговорах с Россией", - написала она в своем Telegram-канале.

29 марта в Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций.

О смерти члена делегации первого раунда российско-украинских переговоров Дениса Киреева стало известно 5 марта. Информацию подтвердили в Минобороны Украины. В ООН призвали к тщательному расследованию убийства переговорщика.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"