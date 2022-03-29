Сугробы в Москве могут вырасти до 30 см

В столицу вернулась непогода

Москву ждет еще одно испытание снегом. Об этом во вторник, 29 марта, рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Специалист напомнила, что из-за атлантического циклона в столицу вернулась зимняя погода. 31 марта на погоду Московского региона начнет оказывать южный циклон, более насыщенный влагой, а потому и более опасный.

По прогнозам метеорологов, влияние нового циклона в столичном регионе сохранится до 3 апреля, в это время ожидаются обильные осадки в виде снега. За указанное время в Москве может выпасть 20-25 мм осадков, а к 5 апреля высота снежного покрова к 5 апреля может превысить 30 см.

В результате показатель в 2,5 раза превысит климатическую норму, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее сообщалось, что в Москве вечером 28 марта наблюдалось редкое погодное явление — снегопад, сопровождавшийся грозой. Это объясняется столкновением разнородных воздушных масс. В целом грозы для марта нехарактерны и происходят не чаще одного раза в три-пять лет.

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