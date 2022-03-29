ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти пообещали проконтролировать цены на сотовую связь

14:30
  • вторник
  • 29 марта 2022

Этим займутся антимонопольщики и Минцифры

Правительство совместно с Федеральной антимонопольной службой будет держать на контроле цены на сотовую связь. Об этом во вторник, 29 марта, рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
В России могут ограничить безлимитные тарифы связи

Как говорится в Telegram-канале Минцифры, тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России.

Ведомство подчеркнуло, что услуги связи в России одни из самых низких по стоимости в мире. Кроме того, Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета для населения и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в интернет на основе оптоволоконных сетей.

Ранее эксперты рассказали, что в России могут вырасти тарифы на сотовую связь в связи с ситуацией на Украине и изменением экономических условий. Предполагается, что тарифы могут быть пересмотрены уже в конце марта – начале апреля, причем рост цен не будет всеобщим и затронет не все тарифы. Масштабы повышения цен могут составить 10%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Люди со смартфонами
Люди со смартфонами
Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.