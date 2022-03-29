Власти пообещали проконтролировать цены на сотовую связь

Этим займутся антимонопольщики и Минцифры

Правительство совместно с Федеральной антимонопольной службой будет держать на контроле цены на сотовую связь. Об этом во вторник, 29 марта, рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Как говорится в Telegram-канале Минцифры, тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России.

Ведомство подчеркнуло, что услуги связи в России одни из самых низких по стоимости в мире. Кроме того, Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета для населения и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в интернет на основе оптоволоконных сетей.

Ранее эксперты рассказали, что в России могут вырасти тарифы на сотовую связь в связи с ситуацией на Украине и изменением экономических условий. Предполагается, что тарифы могут быть пересмотрены уже в конце марта – начале апреля, причем рост цен не будет всеобщим и затронет не все тарифы. Масштабы повышения цен могут составить 10%.

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