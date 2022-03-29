Собянин вдвое увеличил бюджет Фонда поддержки промышленности и предпринимательства

В реальный сектор экономики будет привлечено до 200 миллиардов рублей кредитных ресурсов

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 10 миллиардов рублей на льготное кредитование строительных инвестиционных проектов, сообщили в пресс-службе правительства столицы.

Там объяснили, что предназначены средства для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в городе.

Инвесторы благодаря городской программе льготного кредитования смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов. Это позволит сохранить активность и рабочие места в строительной отрасли.

Как напомнили в пресс-службе, ранее московскими властями было принято решение о выделении 10 миллиардов рублей на финансирование аналогичной программы поддержки промышленности. Две программы дадут возможность позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 миллиардов рублей кредитных ресурсов.

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