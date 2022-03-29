Собянин упростил правила корректировки городских контрактов в строительстве

Мэр Москвы подписал соответствующее постановление

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым упрощается порядок изменения городских контрактов в сфере строительства. Об этом во вторник, 29 марта, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством Сергея Собянина.

В частности, отменены ограничения по сроку и количеству возможных изменений (ранее допускалось однократное изменение существенных условий контракта до 30 апреля 2022 года). Разрешено вносить изменения в контракты, заключенные до 1 января 2022 года (ранее — до 1 июля 2021 года). В течение 2022 года разрешено вносить изменения в контракты, заключенные на срок менее одного года; внесены изменения в формулы расчета новой цены контракта, в соответствии с которыми не подлежит индексации резерв средств на непредвиденные расходы и затраты.

Оперативное изменение цены государственных контрактов позволит подрядчикам адаптироваться к росту стоимости строительных ресурсов и продолжить реализацию важных для города проектов развития транспортной и социальной инфраструктуры.

Решение об упрощении правил изменения существенных условий государственных контрактов в сфере строительства является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.

Ранее Сергей Собянин принял решение о компенсации расходов на банковские гарантии для подрядчиков по городскому заказу, в том числе в рамках программы реновации. Объем затрат на получение банковской гарантии будет рассчитываться в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ. На соответствующую сумму вырастет цена госконтрактов в сфере строительства.

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