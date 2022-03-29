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Собянин: За 11 лет в Москве отреставрировано 1797 памятников архитектуры

14:00
  • вторник
  • 29 марта 2022

Москва - один из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия

В 2021 году в Москве продолжилась реализация крупнейшей в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва - один из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия. В 2021 году город продолжил реализацию крупнейшей в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Работы велись на 620 объектах, на данный момент на 249 из них реставрация завершена", - говорится в сообщении.

Как отметил Сергей Собянин в ходе обсуждения данного вопроса, всего за последние 11 лет в Москве отреставрированы 1797 объектов культурного наследия.

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