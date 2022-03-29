Российские саперы под Черниговом применили сирийский опыт

Украинцы заминировали дома, машины и брошенную бронетехнику

Российские ВС минувшей ночью поразили несколько десятков ключевых военных объектов Украины. Как сообщили в Минобороны России, уничтожена крупная база горючего, с которой поставляли топливо для военной техники в пригороды Киева. В ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя, около 30 получили ранения. В республику эвакуировали и более 600 пострадавших из Мариуполя. Значительная часть города уже освобождена.

Поднятая вверх рука - сигнал всей группе. На обочине - фугас. И таких находок - каждый день десятки. Российские саперы под Черниговом разминируют дороги и поля от взрывоопасных предметов - и штатных, и самоделок, расставленных при отступлениями националистами.

"Минируют как дома и машины, так и брошенную бронетехнику. Ставят все люки на неизвлекаемость, то есть обезвредить их практически нельзя, именно для того, чтобы поразить как можно больше личного состава", - говорит Дмитрий, командир группы разминирования.

Эти уловки саперам хорошо знакомы. Пригодился сирийский опыт. Как и военным полицейским, которые несут службу на постах. В освобожденных районах на трассах все больше гражданских машин. Бывает, пытаются провезти оружие и боеприпасы.

"Самое необычное место было, куда пытались спрятать запрещенные предметы, - под запасным колесом был сделан искусственный фальшпол, который был замаскирован под естественную обивку автомобиля, где была обнаружена граната", - заявил Максим, военнослужащий военной полиции.

Работу саперов, военной полиции, а главное наступающих на позиции ВСУ и нацбатов подразделений прикрывает авиация. Вертолеты уничтожают бронетехнику и огневые точки. Штурмовики и группировка кораблей - опорные пункты и склады с оружием, топливом и боеприпасами.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских ВС, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса. Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно отреагируем", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В Рубежном, отступая, националисты не оставили почти ни одного целого дома. Это бывшие огневые позиции ВСУ. Отсюда, прячась за спинами мирных жителей, они вели огонь из минометов. И хотя боевиков из города выдавили, обстрелы не прекращаются.

В Мариуполе ополченцы захватили отдел полиции. Националистов блокировали на территории завода "Азовсталь". В городе, по данным разведки ДНР, остается еще примерно 3 тысячи радикалов. Но большая часть Мариуполя уже освобождена.

Из стратегически важного Верхнеторецкого нацбаты тоже сбежали, бросив своих убитых, позиции и боеприпасы. Теперь дороги на этом участке полностью находятся под контролем народной милиции.

Идет и освобождение Марьинки. ВСУ отступают, оставляя повсюду мины-ловушки.

Не в силах сдержать натиск ополченцев и российских военных, радикалы вымещают всю злость на мирных жителях, в том числе священниках. В Черкасской области прямо во время службы националисты ворвались в церковь, избили и задержали священника Московского патриархата. На Украине уже выросло целое поколение воспитанников проекта "Антироссия".

На окраине деревни у местных мальчишек свой блокпост. Останавливают машины. Проверяют всех въезжающих на знание украинского языка. Эти навыки в духе "Убей москаля" радикалы несколько лет прививали детворе. И как видно, мальчишки усвоили урок. Только автоматы в руках пока игрушечные.

Книги для детей с нацистскими идеями ополченцы находят почти в каждой школе, которые занимали нацбаты. Учебники с первого по девятый класс для превращения маленьких украинцев в современный "гитлерюгент". Вот целый программный курс с иллюстрациями, как надо ненавидеть жителей Донбасса и России.

В Киевской области санитарный вертолет доставляет в военный полевой госпиталь раненных: и бойцов, и гражданских, которых обстреливали националисты. Медики оказывают помощь всем, не делая разницы между солдатами и жителями украинских деревень. А из Херсона российские военные эвакуировали 148 человек. В основном, это граждане Турции. Сейчас они уже в Крыму, в безопасности. Более 6 тысяч иностранцев всё ещё у националистов в заложниках. Минобороны предпринимает все возможные меры, чтобы освободить их.

Тимур Абдуллаев, Алина Голубева. "ТВ Центр".

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