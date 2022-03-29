Пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

Об этом рассказал курский губернатор

Российский пограничный пункт в Курской области Теткино подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Как уточнил губернатор, ответным огнем российских военнослужащих огневая точка на территории Украины была подавлена. Жертв и разрушений нет, сообщает "Интерфакс".

Роман Старовойт призвал жителей региона не поддаваться панике, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

Ранее от обстрела и разрыва снаряда пострадали населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Три человека пострадали, двое попали в больницу. Жителей приграничных с Украиной белгородских сел перевезли в областной центр.

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