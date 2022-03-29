ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

14:42
  • вторник
  • 29 марта 2022

Об этом рассказал курский губернатор

Российский пограничный пункт в Курской области Теткино подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал глава региона Роман Старовойт.
СКР возбудил более 500 дел по событиям на Украине

Как уточнил губернатор, ответным огнем российских военнослужащих огневая точка на территории Украины была подавлена. Жертв и разрушений нет, сообщает "Интерфакс".

Роман Старовойт призвал жителей региона не поддаваться панике, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.

Ранее от обстрела и разрыва снаряда пострадали населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области. Три человека пострадали, двое попали в больницу. Жителей приграничных с Украиной белгородских сел перевезли в областной центр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пограничный пункт
Пограничный пункт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.