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Патрушев рассказал о провокациях Запада с оружием массового поражения

14:31
  • вторник
  • 29 марта 2022

Россия уничтожила все запасы химоружия

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев дал большое интервью еженедельнику "Аргументы и факты", в котором, в частности, заявил, что, обвиняя Москву в якобы подготовке провокаций с использованием оружия массового уничтожения, Запад сам может вынашивать такие планы.
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"Именно у стран нынешнего коллективного Запада самый большой опыт по части использования боевых отравляющих и токсичных веществ. Немцы в Первую мировую, японцы в тридцатые годы, американцы во Вьетнаме, не говорю уже о химических провокациях в Сирии", - заметил секретарь Совбеза.

По его словам, Россия уничтожила все запасы химоружия, следуя концепции о запрещении разработки, производства, накопления и применения таких вооружений. Вашингтон же до сих пор не ликвидировал свои запасы.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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