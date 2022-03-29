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Путин встретился с гендиректором Фонда президентских грантов

14:46
  • вторник
  • 29 марта 2022

Говорили о поддержке некоммерческих неправительственных организаций

О результатах работы по поддержке некоммерческих неправительственных организаций доложил сегодня Владимиру Путину гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

За последние пять лет объём государственной помощи некоммерческому сектору вырос в три раза по сравнению с предыдущим периодом. 22 тысячи социально значимых проектов получили президентские гранты. По словам главы государства, постоянный рост и качество предоставленных на рассмотрение и одобренных инициатив не может не радовать. 

"Фонд начинал пять лет назад, и мы отмечаем пятилетие работы фонда. Начинали с четырёх миллиардов объём, да? А сейчас уже десять миллиардов. И, конечно, это особенно приятно, когда находятся люди, особенно работающие в социальной сфере, которые реализуют свои идеи, свои планы и особенно, повторяю, в социалке. Это, конечно, напрямую связано с поддержкой людей, которые ждут этой помощи. И эта помощь приходит как раз вовремя. Эффективно реализуются средства, получаемые от государства", - заявил Владимир Путин.
 

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Владимир Путин и Илья Чукалин
Владимир Путин и Илья Чукалин
Владимир Путин и Илья Чукалин
Владимир Путин и Илья Чукалин
Владимир Путин и Илья Чукалин
Владимир Путин и Илья Чукалин
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