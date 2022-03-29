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Песков опроверг сообщения об отравлении Абрамовича

15:02
  • вторник
  • 29 марта 2022

Бизнесмен был задействован в переговорах российской и украинской делегаций

Сообщения об отравлении предпринимателя Романа Абрамовича, задействованного в российско-украинских переговорах, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились

По сообщениям ряда СМИ, у Абрамовича якобы появились симптомы отравления после переговоров российской и украинской делегаций в начале марта.

Песков заявил, что такие сообщения являются частью информационных диверсий и информационной войны. Представитель Кремля напомнил о заявлении по этому поводу представителей Абрамовича и о том, что "всех членов делегации сейчас показывают по экранам телевидения".

Дмитрий Песков также призвал тщательно "фильтровать потоки информации", сообщает РИА Новости.

29 марта в Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Песков подтвердил, что Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между Россией и Украиной, но уточнил, что предприниматель не является официальным членом российской делегации.

Украинский МИД порекомендовал участникам переговоров со своей стороны "ничего не есть и не пить" после того, как минобороны Украины подтвердило смерть члена делегации первого раунда российско-украинских переговоров Дениса Киреева.

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