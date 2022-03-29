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Россия кардинально сокращает действия на киевском и черниговском направлениях

14:54
  • вторник
  • 29 марта 2022

Об этом сообщили по итогам переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский подвел предварительные итоги переговоров российской и украинской делегации в Стамбуле. По его словам, Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Киеву.

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В частности, Россия кардинально сокращает боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Кроме того, Россия полагает, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.

Вместе с тем Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных. О выдвинутых Киевом встречных предложениях будет оперативно доложено Путину.

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