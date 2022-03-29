"Два шага навстречу": Мединский оценил переговоры в Стамбуле

Встреча прошла конструктивно

Очный раунд переговоров России и Украины прошел конструктивно. Так оценил встречу в Стамбуле глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

"Закончились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно", - заявил Мединский журналистам по итогам переговоров Москвы и Киева.

Помощник президента России подчеркнул, что Москва ради деэскалации делает два шага навстречу Киеву. Мединский отметил, что российская сторона в Стамбуле получила от украинской делегации понятно сформулированную позицию. Возможность заключения мира стала ближе – при условии быстрой работы над договором и нахождения компромиссных решений, приводит слова Мединского ТАСС.

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