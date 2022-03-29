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Россия и Белоруссия договорились о совместном противодействии санкциям

15:27
  • вторник
  • 29 марта 2022

Главы МИД двух государств обсудили взаимодействие в этой области

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во вторник, 29 марта, провели телефонный разговор. Главы МИД договорились наращивать противодействие санкционному давлению Запада.
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Лавров и Макей обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая ход специальной военной операции России в Украине и российско-украинских переговоров. Была достигнута договоренность наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран.

Наряду с этим министры обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства, а также график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии ОДКБ, сообщается на официальном сайте МИД России.

14 марта Александр Лукашенко в очередной раз посетил с визитом в Москву, где его принял президент России Владимир Путин. Лидеры России и Белоруссии договорились о взаимной поддержке в условиях санкций Запада.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, принимая в тот же день своего белорусского коллегу Романа Головченко, заявил, что Москва признательна Минску за его конструктивную позицию по ситуации на Украине.

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