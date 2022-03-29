Лондон отказался снять с России санкции в случае соглашения о перемирии

Об этом заявил премьер Великобритании

В случае заключения Россией и Украиной мирного соглашения британские власти не снимут антироссийские санкции. С таким заявлением во вторник, 29 марта, выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Глава британского правительства заявил, что соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня будет недостаточно для снятия с России британских ограничительных мер.

Как уточнил пресс-секретарь Джонсона, премьер призвал усилить давление на российские власти как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи Украине.

В Лондоне полагают, что это поможет "гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс", сообщает "Интерфакс".

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса ряд западных государств ввел антироссийские санкции. В их число вошла Великобритания. В частности, 11 марта Лондон ввел рестрикции против депутатов Госдумы. За день до того было объявлено о санкциях против российских предпринимателей Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и еще пятерых бизнесменов. Им также запрещен въезд в страну и заморожены активы.

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