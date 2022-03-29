Лавров: мы ценим принципиальность многих наших друзей

У России остались партнеры и союзники в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник на встрече с депутатом парламента Ливанской Республики Талалом Арсланом, что Запад пытается шантажом и угрозами заставить другие страны осудить действия России на Украине.

"Мы ценим принципиальность многих наших друзей во всех странах мира, которые отказываются присоединяться к западным нелегитимным односторонним санкциям", - подчеркнул при этом глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он добавил при этом, что далеко не все мировые государства разделяют точку зрения Запада на тенденции дальнейшего развития мировых отношений.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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