Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Тельцам нужно активнее вести себя этой весной, у Овнов же настало время для принятия удачных решений
Овны
Время принятия удачных решений: Меркурий приближается к Солнцу в вашем знаке. День невероятно благоприятен для умственной работы, учебы, поисков ответов на вопросы.
Тельцы
Вам важно быть на виду, постоянно напоминать о себе, не прятаться за чужие спины. Отбросьте стеснение: чем активнее вы будете вести себя этой весной, тем большего добьетесь.
Близнецы
Звезды приготовили для вас перспективные предложения, но все детали вы узнаете только в апреле. А пока что занимайтесь подготовкой, образованием, овладевайте новыми навыками.
Раки
Сегодняшний день хорош для учебы, экзаменов, общения с преподавателями или репетиторами. Вы будете отлично соображать и получите высокие баллы, если отбросите неуверенность в себе.
Львы
Если вы до сих пор не составили годовую декларацию или не знаете, как получить субсидию, сегодня можно решить эту проблему. Поищите исполнителей, которые сделают все за вас.
Девы
В этот день вы будете удачливы во многом, поэтому не тратьте его на банальные рутинные дела. Посмотрите, что сейчас для вас актуально, и смело беритесь за решение вопросов.
Весы
Отправляйтесь сегодня к парикмахеру, косметологу или в магазин одежды. Звезды помогают в творческих процессах, вы останетесь очень довольны своим преображением.
Скорпионы
Вам можно сегодня искать дизайнеров, прорабов, строителей для ремонта или возведения дома или дачи. Также вы можете найти товары для семьи с большой скидкой.
Стрельцы
Страх чистого листа сегодня против вас бессилен: вы сможете написать очень убедительные и в то же время красивые и легкие тексты. Прекрасный день для самовыражения и рекламы.
Козероги
Вам сегодня нужно внимательно следить за доходами: работодатели могут недоплатить деньги или обмануть. Не стесняйтесь напоминать о себе, называть конкретные цифры и даже торговаться.
Водолеи
Не торопитесь объявлять свои планы даже близким людям, а уж тем более посторонним. Делайте упор на дисциплину, скромность, а принимать поздравления будете потом.
Рыбы
Больше всего сегодня повезет психологам, эзотерикам, тарологам, потому что у этого дня тонкие энергии. Вам удастся вникать в суть проблем клиентов и успешно решать их.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"