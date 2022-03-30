Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Тельцам нужно активнее вести себя этой весной, у Овнов же настало время для принятия удачных решений

Овны

Время принятия удачных решений: Меркурий приближается к Солнцу в вашем знаке. День невероятно благоприятен для умственной работы, учебы, поисков ответов на вопросы.

Тельцы

Вам важно быть на виду, постоянно напоминать о себе, не прятаться за чужие спины. Отбросьте стеснение: чем активнее вы будете вести себя этой весной, тем большего добьетесь.

Близнецы

Звезды приготовили для вас перспективные предложения, но все детали вы узнаете только в апреле. А пока что занимайтесь подготовкой, образованием, овладевайте новыми навыками.

Раки

Сегодняшний день хорош для учебы, экзаменов, общения с преподавателями или репетиторами. Вы будете отлично соображать и получите высокие баллы, если отбросите неуверенность в себе.

Львы

Если вы до сих пор не составили годовую декларацию или не знаете, как получить субсидию, сегодня можно решить эту проблему. Поищите исполнителей, которые сделают все за вас.

Девы

В этот день вы будете удачливы во многом, поэтому не тратьте его на банальные рутинные дела. Посмотрите, что сейчас для вас актуально, и смело беритесь за решение вопросов.

Весы

Отправляйтесь сегодня к парикмахеру, косметологу или в магазин одежды. Звезды помогают в творческих процессах, вы останетесь очень довольны своим преображением.

Скорпионы

Вам можно сегодня искать дизайнеров, прорабов, строителей для ремонта или возведения дома или дачи. Также вы можете найти товары для семьи с большой скидкой.

Стрельцы

Страх чистого листа сегодня против вас бессилен: вы сможете написать очень убедительные и в то же время красивые и легкие тексты. Прекрасный день для самовыражения и рекламы.

Козероги

Вам сегодня нужно внимательно следить за доходами: работодатели могут недоплатить деньги или обмануть. Не стесняйтесь напоминать о себе, называть конкретные цифры и даже торговаться.

Водолеи

Не торопитесь объявлять свои планы даже близким людям, а уж тем более посторонним. Делайте упор на дисциплину, скромность, а принимать поздравления будете потом.

Рыбы

Больше всего сегодня повезет психологам, эзотерикам, тарологам, потому что у этого дня тонкие энергии. Вам удастся вникать в суть проблем клиентов и успешно решать их.

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