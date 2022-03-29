Названы условия для встречи Путина с Зеленским

Только после подготовки договора

Президент России Владимир Путин может встретиться Владимиром Зеленским – но только когда будет готов договор. Встреча может состояться и во время парафирования документа министрами иностранных дел, заявил глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский.

"Что касается вопроса о встрече руководителей государств, то мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будет готов к подписанию договор, проработан переговорщиками и министрами иностранных дел", - сообщил Мединский журналистам по окончании переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Помощник президента напомнил, что был предложен следующий формат: подготовка договора, утверждение документа переговорщиками, подписание договора министрами иностранных дел – и затем обсуждение возможности встречи руководителей государств. Мединский отметил, что российская сторона не исключала также возможности встречи Путина с Зеленским во время парафирования документа главами МИД, передает РИА Новости.

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