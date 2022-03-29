В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Главное

Озвучены важные инициативы

Итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Как заявил глава нашей делегации помощник президента Владимир Мединский, Россия получила и рассмотрит письменные предложения Киева: они предполагают постоянно нейтральный и безъядерный статус Украины, и, кроме того, свои военные учения там не станут начинать без дополнительных согласований со странами-гарантами. В нашей делегации назвали такую позицию Киева конструктивным шагом по направлению к компромиссу. С важными инициативами выступила и российская сторона.

С утра стамбульский район Бишекташ, где должны были пройти российско-украинские переговоры, берут в плотное кольцо охраны. Полиция. Спецназ. Несколько кордонов безопасности, преодолев которые делегации прибывают во дворец "Долмабахче". Сначала - украинская сторона. Затем, спустя несколько минут, российская. В обоих случаях на входе делегации встречает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушаглу.

Журналистам дают зафиксировать лишь кулуарную часть. И несколько минут того, как представители России и Украины сидят за столом, а также приветственные слова президента Турции Эрдогана. Сами переговоры проходят без прессы. По итогу они длятся три с половиной часа. После чего глава российской делегации Владимир Мединский выходит к представителям СМИ.

"Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему. Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового, безъядерного статуса. Украина отказывается от вступления в военные союзы. От размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ", - рассказал Мединский.

На этом с самого начала и настаивала Москва, говоря о полной демилитаризации Украины. Никаких военных союзов, никаких иностранных военных баз, никакого ядерного оружия. И эти требования Киев сегодня согласился выполнить. И это безусловный прогресс.

Впрочем, пока это лишь намерения, которые необходимо будет зафиксировать на бумаге. Однако в Киеве уже признали тот факт, что нейтральный статус для Украины - единственный способ сохранить свою государственность. И теперь делают шаги в правильном направлении. На встречу идёт и Москва, в качестве доброго жеста обещая снизить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

"Принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Исходим из того, что в Киеве будут приняты основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей работы", - сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

В случае подписания соглашения между Россией и Украиной, заявил во вторник Владимир Мединский, есть вероятность того, что Путин и Зеленский могут встретиться.

"Мы делаем шаг навстречу и говорим о возможности проведения встречи глав государств в рамках встречи министров иностранных дел при парафировании договора. Нужно для этого сделать сам договор. Понять, о чем мы договорились", - отметил Мединский.

Кроме того, российская делегация сегодня выразила протест украинской стороне по поводу фактов издевательства над российскими солдатами, попавшими в плен. Киев пообещал разобраться.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"