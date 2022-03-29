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Собянин рассказал о мерах поддержки сферы общественного питания столицы

16:31
  • вторник
  • 29 марта 2022

Сфера общепита – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Москвы

Во вторник мэр Москвы на встрече с рестораторами рассказал о новых мерах поддержки отрасли. Сергей Собянин отметил, что сейчас в мегаполисе работает порядка 18 тысяч предприятий общепита. И практическим все предприятия, несмотря на сложные времена пандемии, смогли сохранить свои позиции.

А сейчас в условиях западных санкций рестораны и кафе нуждаются в поддержке. Так, на федеральном уровне для предприятий среднего и малого бизнеса был принят закон об обнулении НДС.

Также мэр рассказал, что снижены ставки по выплатам и в другие социальные фонды. Этот эксперимент начал действовать в этом году и на данный момент уже треть ресторанов и кафе столицы подключилось к этой программе.

"По информации налоговой службы, в III квартале большинство предприятий общепита будет работать по этой системе. Что это значит? Во-первых, это обеление, легализация бизнеса, обеление всех цепочек поставок. Мы видим рост заработной платы в тех предприятиях, которые подключились. Я не думаю, что это фактический рост, но, по крайней мере, легализация заработной платы, что тоже очень важно и для работников", - рассказал Собянин.

По словам мэра, продолжают работать и другие меры поддержки предпринимателей.

"Это и четыре пакета, которые приняты на федеральном уровне, и пакет льгот, принятый на уровне правительства Москвы: отсрочка аренды, неповышение арендных ставок и целый ряд других мероприятий", - сообщил Собянин.

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