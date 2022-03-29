Россия наращивает импортозамещение в разных отраслях

На это выделяются большие средства

Правительство принимает серьезные меры к восстановлению собственной компонентной базы в стране. Сегодня об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, на расширение программы льготного кредитования импортозамещающих производств выделено 20 миллиардов рублей.

Российские лайнеры взяли курс на полное импортозамещение. Пока в Иркутске готовится к выпуску наш среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, по всей стране создают его начинку из отечественных компонентов. Иностранные компании отказались поставлять компоненты даже по уже оплаченным заказам. Накануне в подмосковном Жуковском прошли успешные испытания кессона крыла, изготовленного из российских полимерных композитных материалов. А в Томске отличные результаты показывает отечественная система фильтрации воздуха. Это катализаторный блок, который преобразует озон в кислород. Разработка призвана заменить американские и немецкие аналоги.

"Содержание озона превышает предельно допустимую концентрацию для нормального жизнеобеспечения. Когда самолёт летит, забортный воздух засасывается в салон, если мы не будем убирать озон, оставлять его в таком виде, какой есть, то получим отравление как экипажа, так и всех пассажиров", - пояснил заведующий лабораторией катализаторных исследований Томского государственного университета Олег Мамаев.

IT - технологии. Это то, что оппоненты России считают одним из самых слабых звеньев нашей страны. Пермская компания - разработчик программного обеспечения для видеонаблюдения - это успешно опровергает. Их ПО функционирует как на российских серверных комплектующих, так и при использовании импортных процессоров и материнских плат. Что особенно актуально в свете бойкота от Intel и Microsoft. Продуктом от пермских айтишников уже успешно пользуются крупные российские компании.

Западная индустрия красоты попыталась нанести санкционный удар по слабому полу. Часть брендов, производящих косметику и краски для волос, объявила об уходе с российского рынка. Другие -резко повысили цену. Наших женщин решили оставить без их главного оружия - красоты. Не учли одного - в стране есть крупные компании с широким ассортиментом, которые зарекомендовали себя еще с 2002 года. И сейчас для них загорается зеленый свет. Часть мастеров, которые хотят сохранить клиентуру и низкие цены, нужно переобучить на отечественную колористику. Один из салонов красоты в Кировской области открыл набор всех желающих получить профессию в бьюти-индустрии. Обучение - только на российских расходных материалах.

Эта частная сыроварня в Свердловской области - наш ответ привередливым гурманам. Сыры так называемого голландского типа - Эдам, Гауда, Тильзитер - у нас делать умели и до первой волны санкций 2014 года. Когда с полок исчез импорт, просто нарастили отечественное производство. Скептики сомневались, что в России смогут наладить выпуск достойного качества, требующей выдержки и длительного созревания: Чеддера или Пармезана. Или линейки сыров с плесенью. Ведь в Европе - это вековые, передающиеся из поколения в поколение традиции и рецепты. И на это не побоялись замахнуться небольшие частные сыроварни. Там, где не поточное производство, чтобы просто накормить страну до отвала, а любовь к вкусовым экспериментам и своему делу.

"Санкции 2014 года сформировали спрос потребителя, и мы выбрали именно ту для себя нишу, которая сложная. Она эксклюзивная. Мы специализируемся на выдержанных сырах. И мы продолжаем этот путь, постоянно отрабатываем технологию", - рассказал директор по развитию сыроварни Максим Раев.

Это небольшое семейное предприятие, основатель которого свой первый сыр сварил на домашней кухне в 2015 году, сегодня выпускает 4 тонны продукции в месяц. Пять видов сыров 15 сортов на коровьем и даже козьем молоке. От аналогов английского Чеддера до близнеца французского Рокфора. Сваренные из отечественного сырья и на российском оборудовании. Да, это не товар эконом-сегмента, но и импортные премиальные сыры дешевыми никогда не были. Уральский сыр уже распробовали в Москве, Калининграде, Сочи, Нижневартовске и других городах.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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