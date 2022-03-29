Непогода в Центральной России привела к массовым ДТП

Впереди, по прогнозам, гололедица и всего около 0 градусов

В Москву вернулась зима - за последние сутки в столице выпала почти четверть месячной нормы осадков. Местами высота снега достигает почти 20 сантиметров. И, как обещают синоптики, такой суровый характер погоды пока сохранится.

Снег, ливень, сильнейшие порывы ветра. И даже во время метели первая в этом году гроза! Редчайшее в марте погодное явление - бывает раз в пять лет! В ликвидации последствий снегопада в столице задействованы все коммунальные службы. Чистят трассы, дворы, тротуары.

"К работам первой очереди относятся, в первую очередь, это входные группы, для того чтобы жители могли спокойно выйти на работу, подходы к социально-значимым объектам, поликлиники, МФЦ, объекты образования", - рассказал первый заместитель главы управы района Восточное Дегунино по вопросам строительства, ЖКХ и благоустройства Вадим Вартанов.

На трассе "Балтия" в Подмосковье сегодня сразу несколько массовых аварий фактически на одном участке. Столкнулись около 20 автомобилей. С интервалом в несколько минут - четыре ДТП по четыре машины. Пострадавших, по предварительным данным, не оказалось. Однако многим пришлось постоять в пробке. И синоптики, и сотрудники ГИБДД, кстати, несмотря на резкое потепление в середине марта, убеждали водителей не менять зимнюю резину раньше первой декады апреля. Переходить на летнюю имеет смысл, когда температура постоянно держится на уровне пяти-семи градусов тепла.

"Все ринулись переобуваться, понимая, что потом могут быть очереди, и многие переобулись, и из-за этого они сейчас получили дискомфорт. Соответственно, надо просто понимать - поставить для себя какую-то определённую точку, скажем там, середина апреля и тихо-спокойно переобуться", - отметил руководитель автомобильного техцентра Павел Филькин.

Впрочем, катаклизмы погоды сейчас не только в европейской части России. Но и на североамериканском континенте. Видео из США, из штата Пенсильвания. Из-за нулевой видимости, обледенения дороги водители теряли управление. В аварии участвовали около 60 грузовых и легковых автомобилей. Часть из них загорелась. Не обошлось без жертв. Три человека погибли.

А что касается ближайшего прогноза, то в Центральном регионе России зима не намерена сдавать позиции.

"В центр России идёт новый циклон, теперь он идёт не из северо-запада, а идёт с юга, поэтому на первое апреля - и это не первоапрельская шутка - прогнозируем в Москве и Московской области опять снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, гололедные явления, усиления ветра до 15 метров в секунду", - рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ночам при этом ожидаются минусовые температуры. А ближайшее потепление, и то незначительное, возможно только в начале следующей недели.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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