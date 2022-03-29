Минздрав назвал способ снизить риск смерти от всех причин

Этот способ также является средством профилактики депрессии

Регулярная физическая активность позволяет сократить риск смерти от всех естественных причин, а также улучшить состояние здоровья. Об этом во вторник, 29 марта, рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Выступая на пресс-конференции, посвященной всероссийской акции "10 тысяч шагов жизни", Салагай уточнил, что регулярная физическая активность, по предложению ВОЗ, это порядка 150-300 минут в неделю. При соблюдении этой нормы риск смерти от всех причин может быть сокращен примерно от 19% до 33%.

Кроме того, физическая активность является доказанным средством профилактики депрессии и препятствует старению. Она также сокращает риск рака почки на 12%, рака пищевода — на 21%, рака кишечника — на 19%, рака груди — на 21%, рассказал замминистра.

Салагай также рассказал, что на здоровье влияет не скорость, а сам факт ходьбы как физической активности. Он призвал не гнаться за темпом и обратиться к врачу, чтобы понять, насколько здоровье позволяет испытывать те или иные физические нагрузки, сообщает АГН "Москва".

Ранее президент России Владимир Путин поставил цель — не менее 70% граждан, регулярно занимающихся спортом, к 2030 году. Для создания условий российское правительство реализует проект по оборудованию "умных" спортивных площадок в различных регионах страны. Всего их будет более 200.

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