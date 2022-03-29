Европа продолжает усиливать дипломатическое противостояние

Ряд стран высылают российских дипломатов

Европейские страны продолжают делать недружественные шаги в отношении нашей страны. Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия объявили о высылке российских дипломатов. По существующей практике, стоит ожидать, что в ближайшее время Москву покинут работники посольств этих стран. Так, сегодня персонами нон грата в России объявлены дипломаты из трех прибалтийских стран.

Те самые фундаментальные принципы дипломатии – "взаимность" и "симметричность" – в действии! На Смоленскую площадь вызваны послы Литвы, Латвии и Эстонии. 18 марта эти страны выдворили 10 сотрудников российских диппредставительств, обвинив их в деятельности, противоречащей статусу дипломата и в подрыве госбезопасности.

"Российской стороной принято решение об объявлении определённого числа наших дипломатов персонами нон грата в Российской Федерации. Наши отношения зашли в такой довольно печальный период", - отметил посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш.

Последствия которого теперь ощущают на себе рядовые европейцы. Политика, как известно, концентрированное выражение экономики, напоминает в эфире британской радиостанции бывший помощник начальника штаба армии её Величества: "Сейчас мы решили, что в отношении России мы будем играть в геополитику, а не в экономику, и за это придётся заплатить. Мы должны чётко понимать это".

Понимать, что инфляция будет еще выше. Полки магазинов сами себя не наполнят. А цены на топливо в обозримой перспективе будут только расти.

Водители большегрузов бастуют уже несколько недель. Но проблема гораздо серьезнее. Нефть и газ — основа всей европейской промышленности и коммунального хозяйства. И как бы не противились евробюрократы покупке газа за рубли, альтернативы у них нет. Во-первых, сами наложили ограничения на российские активы за рубежом. А во-вторых, никто просто не сможет поставить нужные объёмы, объясняет глава газового регулятора Сербии:

"Что касается нас, если нас вынудят, то мы можем отключить поставки российского газа, но при условии, что у нас достаточно дров. Но боюсь, что ни здесь, ни даже в Европе нет столько леса".

А он, по всей видимости, в скором времени понадобится. Ведь позиция Москвы по газовому вопросу непреклонна. "Газ бесплатно никто поставлять не будет. А оплачивать его можно только в рублях. Это призыв к компаниям. Компании должны понимать конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против РФ", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новую понятную и выполнимую схему президент поручил разработать до конца марта. Просчитываются все варианты. Дополнительные объёмы российского газа, например, с удовольствием купят азиатские потребители.

Сближение Пекина и Москвы заставило Вашингтон увеличить военные расходы. Проект американского бюджета журналистам представил лично президент. Прессу, впрочем, ожидаемо интересовало другое.

– Прозвучало все так, будто вы сказали американским военным, что они отправятся на Украину, будто США собираются применить химическое оружие и будто вы призывали к смене режима в России.

– Ничего из этого не было! Вы так это интерпретируете! Я имел в виду встретиться и поговорить с украинскими силами в Польше.

– Когда вы сказали, что применение Россией химического оружия вызовет значительную ответную реакцию…

– Это вызовет значительный ответ.

– Но что это значит?

– Я не собираюсь вам говорить. С чего мне вам говорить? Вы, должно быть, глупый!

Глупым Байден назвал корреспондента Fox News Питера Дуси. В прошлый раз, когда речь зашла о рекордной инфляции, эпитет в его адрес был куда ярче. Президенту даже потом пришлось звонить и лично извиняться перед журналистом. С главами государств всё не так просто. Высказывания Байдена о Путине британская Times называет самой крупной оплошностью в его карьере. А журналисты вновь ставят вопрос о когнитивных способностях президента.

Впрочем, в Белом доме сейчас обеспокоены тем, как в очередной раз сокрушить российскую экономику. Готовится еще один пакет санкций. Американскому президенту, похоже, всё же кто-то доложил, что доллар на Московской бирже торгуется не по 200 рублей, как он всех уверял на прошлой неделе, а по 83.

Матвей Шестаков, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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