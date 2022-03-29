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Доллар пробил отметку в 83 рубля впервые с 25 февраля

16:30
  • вторник
  • 29 марта 2022

Евро держится на уровне 93 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже отметки в 83 рубля, впервые с 25 февраля. К 16 часам американская валюта стоила 82,95 рубля, позже немного поднялась - до 83,70 рубля.

Курс доллара опустился ниже 86 рублей
Курсы доллара и евро упали до минимума с февраля

Евро потерял в цене более 4%, курс снизился до 92,18 рубля. Такой показатель зафиксирован также впервые с 25 февраля.

Как сообщает ТАСС, долларовый индекс РТС вырос до 881,59 пункта, прибавив 7,11%. Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,98% - до 110,6 долара за баррель. Фьючерс на WTI подорожал на 0,76% и торгуется на уровне 106,78 доллара за баррель.

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