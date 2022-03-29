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Попова оценила опасность новых штаммов COVID-19

16:51
  • вторник
  • 29 марта 2022

"Омикрон" выявляется у 98% заболевших

Вызывающих опасения новых штаммов коронавируса в настоящее время не обнаружено. У большинства заболевших выявляется "омикрон", сообщила глава Роспотебнадзора Анна Попова.

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"Пока новых вариантов, которые бы доставляли нам какую-то тревогу, на сегодняшний день в мире нет", - заявила Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По данным главы Роспотребнадзора, штамм "омикрон" выявлен у 98% болеющих COVID-19 в России. Попова подчеркнула, что все его подварианты чрезвычайно заразны. Однако у большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно.

Глава Роспотребнадзора сообщила депутатам, что в России работает пять институтов, которые постоянно мониторят как международную базу геномных сиквенсов, так и отечественную, созданную по поручению президента. Попова подчеркнула, что в национальной базе содержится больше последовательностей COVID-19, передает "Интерфакс".

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