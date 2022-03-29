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Нидерланды и Бельгия высылают российских дипломатов

17:17
  • вторник
  • 29 марта 2022

Голландцы назвали сотрудников посольства "разведчиками"

Более десятка российских дипломатов объявлены персона нон грата в Нидерландах. Голландские власти назвали сотрудников посольства России разведчиками, работающими под прикрытием.

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"Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием", - сообщил в соцсети глава МИД страны Вопке Хукстра. По словам министра, высылаемые дипломаты "представляют угрозу безопасности" страны.

Тем временем стало известно, что примеру Нидерландов последовала Бельгия. В Брюсселе объявили, что высылают 21 российского дипломата, сообщает РИА Новости. В Москве ранее предупреждали западные страны, что на каждое их недружественное действие последует адекватный ответ.

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