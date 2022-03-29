Российской молодежи помогут выбрать профессию

Важно оценивать реальный сектор экономики

С 11 апреля по 31 мая пройдет акция, посвященная запуску сервиса "Цифровой помощник для выбора профессии".

Сервис создан на базе онлайн-платформы ProfStories для учащихся старших классов и студентов 1-2 курсов техникумов и колледжей.

Цель акции – повышение числа молодых людей, сделавших выбор профессии, основываясь на потребностях реального сектора экономики.

В рамках проекта можно будет провести профессиональную диагностику личности, получить информацию о подходящих компаниях региона, а также запросить у работодателя целевое направление на обучение.

Форма заявки для участия в мероприятии будет доступна на сайте profstories.ru в разделе "Акция" до 8 апреля 2022 года.

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