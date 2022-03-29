Жертвами ДТП с участием грузовика в Татарстане стали шесть человек

В числе погибших - ребенок

Шесть человек погибли, один ранен в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Татарстане. Жертвами ДТП стали водитель и пятеро пассажиров легковушки, еще один пассажир пострадал.

"По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. После столкновения произошло возгорание легкового автомобиля", - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария с участием Lada Largus и грузового Iveco с логотипом "Почты России" произошла на 134 км автодороги Казань-Оренбург в Чистопольском районе Татарстана. На фотографиях очевидцев ДТП видно, что обе машины после столкновения загорелись. У грузовика сгорела кабина, Lada сгорела полностью, передает "Интерфакс".

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