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Жертвами ДТП с участием грузовика в Татарстане стали шесть человек

17:50
  • вторник
  • 29 марта 2022

В числе погибших - ребенок

Шесть человек погибли, один ранен в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Татарстане. Жертвами ДТП стали водитель и пятеро пассажиров легковушки, еще один пассажир пострадал.

В Подмосковье произошло ДТП с участием 16 автомобилей
Массовое ДТП произошло в районе аэропорта "Внуково"

"По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. После столкновения произошло возгорание легкового автомобиля", - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария с участием Lada Largus и грузового Iveco с логотипом "Почты России" произошла на 134 км автодороги Казань-Оренбург в Чистопольском районе Татарстана. На фотографиях очевидцев ДТП видно, что обе машины после столкновения загорелись. У грузовика сгорела кабина, Lada сгорела полностью, передает "Интерфакс".

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Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
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