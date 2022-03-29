Москва заблокировала счета посольства Польши в России

Это ответ на аналогичный шаг Варшавы

Счета посольства Польши в России заблокированы. Это ответная мера на аналогичные шаги Варшавы, сообщил российский посол в Польше Сергей Андреев.

"Как раз сегодня появилось сообщение о том, что в качестве ответной меры заблокированы счета посольства Польши в Москве", - заявил Андреев в эфире телеканала "Россия 24".

В Варшаве ранее объявили о высылке 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Было заявлено, что согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным Польша не даст. Кроме того, были заблокированы счета российской дипмиссии, а власти не исключили высылки посла России, передает РИА Новости.

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