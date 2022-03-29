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Мединский объяснил "сокращение действий" на Киевском направлении

18:50
  • вторник
  • 29 марта 2022

Это не означает прекращения огня

Постепенная деэскалация на киевском и черниговском направлении, о которой было объявлено по окончании переговоров России и Украины в Стамбуле, не означает остановки специальной военной операции по защите республик Донбасса. Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

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Мединский напомнил, что по итогам переговоров 29 марта было объявлено об ответных шагах России.

"Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на киевском и черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", — пояснил глава российской делегации в эфире RT.

Второй шаг, по словам Мединского, это возможность организации встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора. Хотя для подготовки этого договора предстоит пройти большой путь, подчеркнул помощник президента России. Как сообщалось ранее, в письменных предложениях, переданных украинской стороной, говорится об отказе Киева от вступления в военные союзы.

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