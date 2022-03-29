Мединский объяснил "сокращение действий" на Киевском направлении

Это не означает прекращения огня

Постепенная деэскалация на киевском и черниговском направлении, о которой было объявлено по окончании переговоров России и Украины в Стамбуле, не означает остановки специальной военной операции по защите республик Донбасса. Россия не хочет подвергать Киев большому военному риску, заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Мединский напомнил, что по итогам переговоров 29 марта было объявлено об ответных шагах России.

"Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на киевском и черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях", — пояснил глава российской делегации в эфире RT.

Второй шаг, по словам Мединского, это возможность организации встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора. Хотя для подготовки этого договора предстоит пройти большой путь, подчеркнул помощник президента России. Как сообщалось ранее, в письменных предложениях, переданных украинской стороной, говорится об отказе Киева от вступления в военные союзы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"