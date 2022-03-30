Специалисты рассказали об эффективной противовирусной терапии

Важно, чтобы используемый препарат был широкого спектра действия

Актуальные вопросы, связанные с заболеваемостью гриппа и COVID-19, обсудили вирусологи и эпидемиологи на симпозиуме в столице. Специалисты ещё раз напоминают, что в самый разгар ОРВИ важно не забывать про защиту организма. На помощь придут и профилактические средства.

Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией, считать ситуацию локализованной и завершенной нельзя. Об этом на симпозиуме "Клинико-эпидемиологические итоги гриппа и COVID-19 в сезоне 2021-2022" заявили ведущие специалисты в области вирусологии и инфекционных заболеваний.

По их мнению, сохраняют актуальность вопросы эффективной противовирусной терапии и профилактики среди населения с применением препаратов широкого спектра действия, например, Арбидол и его активное действующее вещество - Умифеновир.

"Исследования, которые были проведены в мире, а также нами, показали, что он обладает широким спектром противовирусной активности в отношении различных коронавирусов Кроме того, он снижает инфекционный титр вируса в культуре клеток", - пояснила заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии им. О.Г. Анджапаридзе ФГБНУ "НИИВС им. И.И. Мечникова", доктор биологических наук Ирина Ленёва.

Российские учёные выявили механизм, с помощью которого Умифеновир, проникая внутрь человеческой клетки, блокирует саму возможность её связи с вирусом ещё до того, как он становится активен. Это означает, что препарат будет эффективен и при новых мутациях коронавируса.

"Очень важно, чтобы препарат используемый был широкого спектра действия. То есть, был эффективен в отношении возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. Арбидол, как противовирусный препарат, нужно начинать применять как можно раньше, потому что в любой противовирусной терапии – чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее", - рассказала Ирина Ленёва.

Получается, что всесторонняя противовирусная терапия может быть превентивной и эффективной. Главное - строго следовать инструкции при приёме препарата.

Александра Панина, Николай Карбанов и Роман Донской, "ТВ Центр".

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