Власти ДНР допустили вхождение в состав России

Вопрос рассмотрят после освобождения всей территории

Донецкая народная республика рассмотрит возможность вхождения в состав России. Вопрос обсудят после того, как освободят всю территорию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Руководители республик Донбасса – ДНР и ЛНР – в середине февраля попросили Россию признать их независимость. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы об их признании. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите этих республик от киевского режима.

Пушилин считает, что на переговорах, очный раунд которых прошел 29 марта в Стамбуле, Украине верить нельзя – даже тогда, когда представители Киева что-то подписали. Глава ДНР убежден, что Украина недоговороспособна, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"