Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Затронута и тема перехода оплаты за российский газ на рубли

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. В телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе французской стороны, лидеры также оценили итоги переговоров российской и украинской делегаций, состоявшихся 29 марта в Стамбуле.

Путин рассказал Макрону о том, как российские военные обеспечивают доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданских лиц из украинских городов, в том числе из Мариуполя.

"Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие", — сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, была затронута и тема перехода к оплате российскими рублями поставок природного газа из России.

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