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Семьи российских дипломатов в Гааге получили письма с угрозами

20:40
  • вторник
  • 29 марта 2022

Нидерланды объявили о высылке 17 сотрудников посольства России

Письма с угрозами физической расправы получают российские дипломаты в Нидерландах, а также члены их семей. Об этом сообщил посол России в Гааге Александр Шульгин.

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"Сейчас приходят письма с угрозами физической расправы не только в адрес дипломатических сотрудников, но и членов семей", - сказал Шульгин в эфире канала "Россия 24".

Как сообщалось ранее, Нидерланды объявили персона нон грата 17 российских дипломатических работников. Глава МИД Вопке Хукстра заявил, что это разведчики, которые работали в Гааге под дипломатическим прикрытием и представляют угрозу безопасности страны. В Москве пообещали скорый ответ на недружественные шаги и отметили, что он не обязательно будет зеркальным.

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