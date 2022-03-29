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Байден с Шольцем и Макроном призвали Путина вывести войска с Украины

21:03
  • вторник
  • 29 марта 2022

Лидеры также обсудили возможность противодействие высоким ценам на энергоносители

Совместные действия в свете ситуации на Украине обсудили канцлер Германии Олаф Шольц, президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьеры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги. Встреча прошла в формате видеоконференции. Главы государств и правительств решили и дальше активно поддерживать Киев, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
В Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Главное

"Они снова призвали российского президента Путина согласиться на прекращение огня, остановить все боевые действия, вывести российских солдат с Украины и разрешить кризис дипломатическим путем", - отметил Хебештрайт.

Участники переговоров также призвали Кремль "позволить, наконец, поставки срочно необходимой гуманитарной помощи для жителей Украины", особенно в Мариуполе. Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Макроном заявил, что гуманитарная операция станет возможна, как только боевики нацбатов сложат оружие.

Сообщается, что Байден и европейские лидеры договорились "сохранить высокое санкционное давление на Россию". При этом они обсудили меры "противодействия" высоким ценам на энергоносители, передает ТАСС.

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