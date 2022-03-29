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Мишустин заявил, что Россия готовит новый пакет контрсанкций

22:31
  • вторник
  • 29 марта 2022

Необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, отметил премьер

Тема санкций, поддержка предпринимателей и дополнительная помощь регионам стали основными темами на встрече премьера Михаила Мишустина с депутатами фракции "Справедливая Россия – За правду". Она состоялась в преддверии первого отчета кабинета министров перед новым составом Госдумы.
Мишустин назвал главную задачу в условиях санкций

Глава партии Сергей Миронов предложил в условиях мобилизационной экономики установить государственное регулирование цен на товары первой необходимости и особое внимание уделять социальной поддержке граждан.

А ранее глава кабмина провел аналогичную встречу с представителями фракции КПРФ. На ней депутаты и министры обсудили развитие науки в стране и выделение грантов компаниям, которые занимаются конструкторскими разработками и исследовательской деятельностью, сообщает "ТВ Центр". В свою очередь премьер рассказал о новом пакете контрмер, которое готовит правительство.

"В первую очередь, надо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Мы здесь решаем логистические проблемы, которые привели к всплескам цен. Конечно, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться. Еще одним способом могут являться поставки ранее экспортировавшихся товаров, чтобы бизнес не сокращал производство, а направлял их на внутренний рынок. Мы также здесь поддерживаем и нашу финансовую систему. Реализовали целый комплекс мер; Банк России проводит сейчас так называемые аукционы тонкой настройки, чтобы обеспечить кредитные организации необходимой ликвидностью", - заявил Мишустин.

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