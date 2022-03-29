Ритейлеры отказались ограничивать наценку на сахар

Решение объясняют ростом закупочных цен

Российские ритейлеры начали отказываться от обязательств по сдерживанию предельной наценки на сахар на уровне 5%. Свое решение они объясняют ростом закупочных цен. В частности, по его словам, отграничивать наценку на сахар на уровне 5% отказались "О'Кей" и Auchan (сети "Ашан" и "Атак").

В Минпромторге "Интерфаксу" подтвердили, что некоторые торговые сети снимают с себя обязательства по добровольному ограничению предельного уровня наценок. Как отметили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день об исключении сахара-песка из перечня товаров, реализуемых с 5% торговой наценкой, сообщила торговая сеть "О'Кей".

По данным пресс-службы Федерального антимонопольного ведомства, об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров уведомили сети "О'Keй", "Ашан" и "Атак".

Цены на сахар в России в последнее время росли быстрее, чем на другие продукты. По данным Минсельхоза, цены производителей свекловичного сахара на 23 марта составили 60,33 рубля за 1 кг, увеличившись за неделю на 13,2%. ФАС завела дело о картельном сговоре в отношении крупнейших российских производителей сахара.

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