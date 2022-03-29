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Украинские нацисты снимают постановочные видео о "зверствах" россиян

21:55
  • вторник
  • 29 марта 2022

Сценарии поступают из Киева

Украинские национальные батальоны снимают постановочные видеосюжеты о мародерстве и массовых убийствах, якобы совершенных российскими военными. Такие приказы поступают командованию нацбатов из Киева, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими", - заявил Мизинцев. Генерал пояснил, что об этом свидетельствуют сдавшиеся в плен украинские военнослужащие, передает ТАСС.

Задача таких материалов, как отметил Мизинцев - создание негативного информационного фона вокруг специальной военной операции, которую проводят Вооруженные силы России. Особый цинизм заключается в том, что, выполняя заказы Киева, националисты не жалеют ни женщин, ни стариков, ни детей, подчеркнул генерал.

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