Российские военные эвакуировали за сутки с Украины почти 20 тысяч человек

Украинские власти в организации эвакуации не участвовали

Киев в очередной раз не согласовал ни одного маршрута для эвакуации мирных граждан в сторону России. Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два – оба на контролируемую Киевом территорию, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Без участия украинских властей российские военные эвакуировали за сутки в Россию почти 20 тысяч человек, отметил генерал-полковник.

"Из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 247 человек, из них - 4 078 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 488 930 человек, из которых 101 423 ребенка", - сказал Мизинцев.

Генерал добавил, что за сутки государственную границу России пересекли 2 822 транспортных средства, а всего за время операции - 59 848 единиц личного автотранспорта, передает ТАСС.

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