В России предложили создать новую платежную единицу

Для расчетов с дружественными странами

Как заявили эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в связи с западными санкциями и намерением России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях возникает необходимость создания новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами.

Аналитики добавили, что заинтересованы в формировании недолларовой системы расчетов могут быть, в частности, страны ЕАЭС, Китай, Турция, Индия, Иран.

По данным специалистов, Россия столкнулась с затруднениями в проведении расчетов по внешнеторговым операциям. Так, импорт и экспорт стало невозможно провести через замороженные зарубежные счета российских банков.

Уйти от долларовой системы в долгосрочной перспективе можно с помощью создания новой платежной единицы между Россией и дружественными ей государствами, говорится в аналитической записке "О способах реагирования в области экономической политики на действия недружественных России стран", данные из которой приводит РБК.

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